Antichrist-ul lui von Trier ar putea să nu ruleze în România

Ştire online publicată Vineri, 05 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Controversatul film al lui Lars von Trier, „Antichrist”, ar putea să nu fie proiectat în cinematografele românești, din cauza conținutului violent care l-ar putea face necomercial, au declarat reprezentanții distribuitorului pentru România. „Încă nu am văzut acest film, dar urmează să o facem și vom discuta cu cei de la Prorom (deținătorii drepturilor de difuzare și pentru România - n.r.). Rămâne să vedem ce versiune am putea aduce: cea originală sau cea cenzurată. Dacă vom considera că, din cauza scenelor de violență și nuditate prezentate, există posibilitatea să nu avem cerere pentru el, am putea chiar să renunțăm la a-l aduce în România. Chiar dacă este regizat de Lars von Trier, pe noi ne interesează și partea comercială”, a explicat directorul Ro Image 2000, Oana Stoenescu. Tot Stoenescu a mai precizat că data orientativă stabilită pentru lansarea în cinematografele românești, în cazul unei decizii favorabile cu privire la difuzare, este 9 octombrie, iar în cazul unei decizii nefavorabile, publicul român ar putea vedea, totuși, filmul pe DVD sau la TV. „Antichrist” va avea premiera în România sâmbătă, la Cluj Napoca, în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania, unde va beneficia de proiecția variantei necenzurate, potrivit organizatorilor festivalului. Filmul regizat de Lars von Trier, cu un buget de 11 milioane de dolari, a participat la competiția oficială de la Cannes, unde actrița principală, Charlotte Gainsbourg, a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună interpretare feminină. Filmul a stârnit atât reacții pozitive, mai ales în rândul criticilor danezi, cât și recenzii negative din partea altor critici și a presei de specialitate pentru „scenele de sexualitate și violență extremă prezentate într-un show horror”.