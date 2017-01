„Antichrist“, cel mai bun film al anului

Vineri, 23 Octombrie 2009

Premiul pentru cel mai bun film al anului, acordat de Consiliul nordic, a fost atribuit filmului „Antichrist”, regizat de Lars von Trier, a anunțat marți postul de radio public danez DR, informează AFP. „Sunt cu adevărat foarte fericit. E fantastic”, a declarat cineastul postului de radio. Regizorului i-a venit greu să creadă că este recompensat pentru un film atât de criticat precum „Antichrist”. „Celelalte filme trebuie să fie foarte proaste dacă al meu este cel mai bun de anul acesta”, a subliniat laureatul. Scris de Lars von Trier ca terapie pentru a ieși dintr-o depresie și inspirat din visele și obsesiile sale, filmul spune povestea mâhnirii unei mame care și-a pierdut copilul și care trăiește în nebunie. Escala-darea violenței în scenele finale ale filmului, care combină nuditatea, sexul și automutilarea filmată frontal, a șocat o parte a criticilor. Premiul Consiliului nordic, un forum de cooperare pentru guvernele și parlamentele țărilor Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia, are o valoare de 350.000 de coroane daneze (aproximativ 47.000 de euro) și va fi înmânat laureatului pe 27 octombrie, la Stockholm. Pelicula regizată de Lars von Trier, cu un buget de 11 milioane de dolari, a participat la competiția oficială de la Cannes, unde actrița principală, Charlotte Gainsbourg a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună interpretare feminină. Filmul a stârnit atât reacții pozitive, mai ales în rândul criticilor danezi, cât și recenzii negative din partea altor critici și a presei de specialitate pentru „scenele de sexualitate și violență extremă prezentate într-un show horror”. Personajele principale din „Antichrist”, interpretate de Willem Dafoe și Charlotte Gainsbourg, formează un cuplu care se mută într-o cabană izolată, pentru a jeli moartea copilului lor, dar propriile minți proiectează un iad cu imagini înspăimântătoare. „De acum un an am semnat un acord cu Lars pentru a face și o versiune «catolică» a filmului, în care să scoatem anumite scene și să le înlocuim cu altele, deoarece, altfel, filmul nu va fi vandabil în țările din sudul Europei, Asia și SUA”, declara, în timpul Festivalului de la Cannes, Peter Aalbaek Jensen, de la societatea de producție Zentropa, co-fondată de regizorul danez. „Antichrist” va rula și în România, cel mai probabil, de la sfârșitul lui ianuarie 2010, după cum a precizat repre-zentantul Transilvania Film, Raluca Papanicoglu.