Annes şochează: „Ţin dietă de 10 ani!“

Annes șochează: „Țin dietă de 10 ani!“

Ştire online publicată Luni, 19 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Frumusețea cere sacrificii, spune o vorbă din popor, iar Annes știe cel mai bine acest lucru. De zece ani, cântăreața urmează un regim ali-mentar care i-a devenit mod de viață și face miș-care ore în șir. Click! a aflat ce mănâncă artista și care sunt exercițiile care o ajută să arate atât de bine.Ana Constantin, cunoscută publicului sub numele de Annes, a împlinit anul acesta 36 de ani, dar arată mai bine decât multe tinere care abia au trecut de 20. Silueta ei aproape perfectă nu este vreun dar de la natură, ci rezultatul unei lungi perioade de când artista a renunțat la zahăr și grăsimi și și-a schimbat radical stilul de viață.„Țin dietă de mai bine de zece ani, deja a devenit un mod de viață. La un moment dat, ajunsesem să am 58 de kilograme și nu mi-a plăcut. Am început să mă informez și să îmi schimb alimentația, iar de ceva timp mă mențin la 53 de kilograme la 1,73 m”, a declarat Annes.