Angelina Jolie vrea ca ultimul ei film să dea de gândit comunităţii internaţionale

Angelina Jolie vrea ca ultimul ei film să dea de gândit comunității internaționale

Ştire online publicată Joi, 16 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Aflată la Sarajevo pentru a-și prezenta primul film realizat ca regizoare, Angelina Jolie a vorbit marți despre violențele din Siria, sperând ca pelicula ei să fie 'un semnal de alarmă' pentru comunitatea internațională, transmite AFP.Foarte emoționată, în fața a circa 5.000 de persoane venite la gala cu prima proiecție oficială a filmului în Bosnia, Jolie a spus câteva cuvinte în bosniacă, terminându-și alocuțiunea cu un foarte aplaudat 'Iubesc Bosnia'. Însoțită de Brad Pitt, ea a fost îndelung aplaudată și ovaționată.'În țara sângelui și a mierii' ('In the Land of Blood and Honey') prezintă violențele abominabile la care au fost supuse femeile în timpul conflictului din Bosnia (1992-1995). 'Sunt foarte mulțumită de ce am realizat...și cred că punctul central (al filmului) este necesitatea unei intervenții atunci când este nevoie și faptul că nu trebuie să ignorăm atrocitățile atunci când ele se petrec', a spus Angelina Jolie la o conferință de presă înaintea proiectării filmului. 'În contextul a ceea ce se întâmplă acum în Siria, lansarea filmului astăzi este foarte importantă', a adăugat ea. 'Dacă filmul arată cu degetul pe cineva, atunci este vorba despre comunitatea internațională și sper ca acesta să fie un semnal de alarmă pentru ea', a mai spus actrița-regizoare. Filmul Angelinei Jolie, în care toți actorii sunt din țări rezultate în urma destrămării Iugoslaviei, povestește relația de dragoste dintre o tânără musulmană (Zana Marjanovic) și un sârb (Goran Costic), care se află în tabere opuse după izbucnirea conflictului. Pelicula a fost deja difuzată la Sarajevo, în luna decembrie, fiind salutată de asociațiile victimelor musulmane ale războiului intercomunitar din Bosnia (1992-1995), dar denunțată ca 'antisârbă' de asociațiile sârbe. Angelina Jolie i-a invitat pe sârbi să-i vadă filmul 'în spirit de deschidere'. 'Știu că sârbii sunt foarte inteligenți și se vor arăta deschiși. Vor ști să facă diferența între ceea ce le-a fost impus și ceea ce simt în adâncul lor', a spus ea.Potrivit asociațiilor locale, circa 20.000 de femei (50.000, spune actrița, citând datele unor organizații internaționale, printre care ONU), în majoritate musulmane, au fost agresate sexual în timpul conflictului din Bosnia, care s-a soldat cu circa 100.000 de morți.