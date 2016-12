Angelina Jolie şi Brad Pitt se pregătesc de nuntă

Angelina Jolie și Brad Pitt se pregătesc de nuntă

Vineri, 15 Iulie 2011.

Brad Pitt și Angelina Jolie sunt pregătiți să se căsătorească de dragul celor șase copii ai lor, potrivit presei din Statele Unite. După șase ani împreună și șase copii, cel mai fermecător cuplu de la Hollywood se pregătește de o nuntă intimă, undeva în sudul Franței, potrivit Mediafax.Ceremonia probabil va fi foarte diferită de nunta de aproape un milion de dolari pe care Brad Pitt a avut-o când s-a căsătorit, în 2000, cu Jennifer Aniston, scrie Daily Mail.Potrivit revistei US Weekly, ceremonia ar putea avea loc într-un castel renovat recent, Miravel - Correns, Franța, care are propria capelă, veche din secolul XVI.Zvonuri lansate anterior susțineau că celebrul cuplu se va căsători în India, insulele Seychelle, sau New Orleans, toate dovedindu-se până la urmă false. Însă US Weekly a insistat că trei surse separate au confirmat că va fi o nuntă în „următoarele luni”.În vârstă de 47 de ani, Brad Pitt, care militează de mulți ani pentru egalitate în ceea ce privește dreptul la căsătorie, a declarat, în trecut, că nu se va căsători cu partenera lui de viață până când nu vor beneficia toți de aceleași drepturi, homosexuali sau heterosexuali. Revista mai susține că Brad și Jolie ar fi cedat dorințelor copiilor care au început să pună întrebări despre relația lor neoficializată.Brad Pitt a confirmat într-un interviu recent că își dorește să joace din nou într-un film alături de partenera lui de viață, Angelina Jolie, celebrul cuplu de actori analizând în această perioadă câteva proiecte cinematografice în care ar putea să apară din nou împreună.