Angelina Jolie şi Brad Pitt, căsătoriţi de fiul lor

Angelina Jolie și Brad Pitt, căsătoriți de fiul lor

Ştire online publicată Marţi, 30 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Celebrii actori Angelina Jolie și Brad Pitt s-au „căsătorit” în cadrul unei ceremonii speciale, ținută de fiul lor adoptiv, Maddox, în vârstă de șapte ani. Maddox își dorește foarte mult ca părinții săi să se căsătorească în adevăratul sens al cuvântului, astfel că a hotărât să țină chiar el o ceremonie care, eventual, să-i convingă pe cei doi actori. „Toată lumea râdea și glumea în timpul ceremoniei. A fost foarte drăguț”, a declarat o sursă apropiată cuplului. Așa-zisa nuntă se pare că le-a dat de gândit celor doi, care în trecut au mai fost căsătoriți. „I-a determinat să discute și acum Brad și Angelina chiar iau în considerare posibilitatea”, a mai spus sursa. „Angelina i-a spus lui Maddox că îi va putea vedea mire și mireasă în realitate doar după ce familia va mai adopta un copil”, a adăugat aceasta. Familia Jolie-Pitt are în prezent șase copii, din care trei adoptați - Maddox, în vârstă de șase ani, născut în Cambodgia, Pax, în vârstă de patru ani, născut în Vietnam, și Zahara, în vârstă de trei ani, născută în Etiopia. În afară de gemenii Knox Leon și Vivienne Marcheline, născuți pe 12 iulie, la Nisa, în Franța, Angelina Jolie și Brad Pitt mai au o fiică biologică, Shiloh, născută în Namibia, în 2006. Referindu-se la partenerul ei de cuplu, Brad Pitt, Jolie a declarat că acesta este „cel mai bun tătic din lume și ne distrăm bine împreună. De fiecare dată când avem o problemă, e suficient să ne privim și găsim imediat o cale de a o depăși râzând. Apreciem viața noastră alături de copii și ne bucurăm de fiecare clipă petrecută împreună”. Angelina Jolie este, pe lângă o actriță celebră, și ambasadoare a bunăvoinței din partea ONU. Actrița a primit trei premii Globul de Aur, un premiu al Sindicatului Actorilor de Film, un premiu Oscar și două nominalizări la Emmy. Recent, Jolie a apărut în filmul „Schimbul”, în regia lui Clint Eastwood. Actrița a spus că, cel mai probabil, după ce va încheia lucrul la un proiect care va debuta în februarie 2009, va lua pauză timp de un an. Brad Pitt poate fi văzut în cel mai recent film regizat de David Fincher, „Strania poveste a lui Benjamin Button”, și în filmul regizat de Terrence Malick, „Tree of Life”. În prezent, Brad Pitt filmează pentru cel mai recent film al lui Quentin Tarantino, „Inglourious Bastards”.