Angelina Jolie şi-a extirpat ovarele: Nu voi mai putea avea copii... dar mă simt împăcată

Angelina Jolie și-a extirpat ovarele: Nu voi mai putea avea copii... dar mă simt împăcată

Ştire online publicată Miercuri, 25 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița americană Angelina Jolie (39 de ani) a dezvăluit că a suferit o operație prin care și-a extirpat ambele ovare. Angelina a mărturisit că a apelat la acestă intervenție chirurgicală pentru este purtătoarea unei gene care crește riscul cancer ovarian. Mama actriței, Marcheline Bertrand, a murit la 56 de ani, după ce s-a luptat cu această formă de cancer timp de un deceniu.„Plănuiam acest lucru de ceva vreme. Este o operație mai puțin complicată decât mastectomia, dar efectele ei sunt severe. Femeia ajunge la o menopauză forțată. Așa că m-am pregătit fizic și emoțional, am discutat cu medicii, m-am documentat despre medicina alternativă...”, a scris actrița.”Mi-am spus că trebuie să fiu calmă, puternică, pentru că nu am niciun motiv să mă gândesc că nu voi apuca să-mi văd copiii crescând și că nu-mi voi cunoaște nepoții... În aceeași zi am fost la chirurgul care a tratat-o și pe mama. Ultima oară am văzut-o în ziua în care mama a murit. A izbucnit în lacrimi și mi-a spus: «Arăți exact ca ea». Asta m-a dărâmat. Apoi am zâmbit și am stabilit că trebuie să rezolvăm această problemă“, a mai scris Angelina Jolie.