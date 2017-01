Angelina Jolie i-a scris o scrisoare de adio lui Brad Pitt

Ştire online publicată Luni, 13 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Angelina Jolie i-a scris o scrisoare de adio lui Brad Pitt, dupa ce s-a speriat foarte tare intr-una dintre misiunile ei umanitare din Afganistan, fiind convinsa ca va muri acolo.Aflata intr-o misiune umanitara a ONU, in Afganistan, actrita s-a sperat atat de tare incat a pus stiloul pe hartie si a scris cateva cuvinte, conform Monsters and Critics."Am trait momente cand ma aflam intr-o casa si s-au adunat multi oameni in fata usii. Au inceput sa strige 'Stim ca ea este inauntru, vrem pasaportul ei'. Am trait asemenea momente recent, cand am mers in Afganistan si, atunci cand am coborat din avion, mi-am spus ca totul este bine", a declarat Angelina Jolie."Dupa ce am ajuns acolo, mi s-a spus ca oamenii sunt foarte suparati pe mine, din cauza ca sunt femeie, ca sunt din America si ca sunt Inalt Comisar al ONU pentru Refugiati, asa ca sunt o tinta", a continuat actrita, in varsta de 36 de ani.Ea spus ca i s-au dat niste reguli de urmat, dupa care fiecare persoana din grup a fost nevoita sa-si treaca grupa sanguina intr-un formular."Afara era un barbat cu o vesta antiglont pe el, si-a pus pasaportul in vesta si urma sa imi fie ghid. I-am scris o scrisoare lui Brad si m-am gandit ca, daca se va intampla ceva, el ar fi gasit-o. Am fost bine pana la urma, dar doua saptamani mai tarziu sediul ONU a fost atacat si toti cei dinauntru au fost ucisi", a mai spus Angelina.Angelina Jolie este ambasador ONU si deseori viziteaza state precum Afganistan, Sudan, Irak sau Pakistan, in care se intalneste cu refugiatii din aceste tari. Ea formeaza de mai multi ani un cuplu cu Brad Pitt, 48 de ani, impreuna cu care are sase copii.