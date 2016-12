Angelina Jolie este din nou însărcinată

Ştire online publicată Joi, 27 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

In Touch, o revistă americană săptămânală, susține că actrița Angelina Jolie este însărcinată în trei luni cu cel de-al patrulea copil biologic al ei și al actorului Brad Pitt, relatează dailymail.co.uk. Săptămânalul american In Touch este aceeași publicație care anunțase în urmă cu un an cea mai recentă sarcină a lui Jolie și faptul că celebra actriță americană urma să dea naștere unor gemeni. Revista urmează să apară astăzi pe piața americană și a făcut în mod repetat această afirmație în ultimele săptămâni. Purtătorii de cuvânt ai lui Jolie și ai partenerului ei de viață, actorul Brad Pitt, au negat această știre. Familia Jolie-Pitt are în prezent șase copii, din care trei adoptați - Maddox, în vârstă de șase ani, născut în Cambodgia, Pax, în vârstă de patru ani, născut în Vietnam, și Zahara, în vârstă de trei ani, născută în Etiopia. În afară de gemenii Knox Leon și Vivienne Marcheline, născuți pe 12 iulie, la Nisa, în Franța, Angelina Jolie și Brad Pitt mai au o fiică biologică, Shiloh, născută în Namibia, în 2006.