Angelina Jolie, acuzată de plagiat

Ştire online publicată Marţi, 06 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Angelina Jolie este acuzată că ar fi furat ideea primului său film ce marchează cariera de regizor: „In the Land of Blood and Honey”.James J. Braddock, un jurnalist croat, susține că ideea de la baza filmului pe care Angelina Jolie îl regizează, și primul de altfel, îi aparține și că l-a publicat încă din anul 2007.„Mi-a luat ideea!”, spune jurnalistul croat James J. Braddock. El o acuză pe Angelina Jolie că ar fi folosit ideea în filmul „In the Land of Blood and Honey”, care marchează debutul regizoral al actriței.Filmul „In the Land of Blood and Honey”, a cărei lansare oficială în cinematografe este prevăzută pentru data de 23 decembrie 2011, are o distribuție alcătuită în totalitate din actori bosniaci, cei mai mulți dintre aceștia fiind copii în perioada războiului care a devastat această țară în anii ’90.