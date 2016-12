Angelina i-a făcut un mic cadou lui Brad: un elicopter

Ştire online publicată Miercuri, 16 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița Angelina Jolie i-a cumpărat cadou logodnicului ei, Brad Pitt, un elicopter și un pachet de lecții de zbor, pentru care a scos din buzunar 1 milion de lire sterline.„Și-au amenajat un loc special pentru aterizarea elicopterelor pe domeniul lor din sudul Franței, Château Miraval. Angelina s-a gândit că un elicopter ar fi o surpriză plăcută pentru iubitul ei Brad. (...) Chiar dacă Brad deține deja brevetul de pilot, încă mai are nevoie de câteva lecții de zbor, pe care le va începe imediat”, a declarat o sursă pentru The Sun.Se pare că Angelina a vrut să-l surprindă pe Brad cu un dar pe măsura inelului de logodnă pe care acesta i l-a oferit luna trecută.Traian Băsescu va fi socru mic la toamnăDeși pare o eternă bârfă, Elena Băsescu se va căsători la toamnă. Mezina președintelui își va uni destinele cu Bogdan Ionescu, alias Syda, cu care formează un cuplu de doi ani.De altfel cei doi locuiesc deja împreună atât la București cât și la Paris unde Bogdan are un apartament cumpărat de părinții lui. În ceea ce privește nunta celor doi, apropiați ai familiei Băsescu au spus că, deja, socru mic a făcut câteva invitații printre prieteni.