Angela Similea, datorii de 6 milioane de euro

Ştire online publicată Vineri, 23 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Angela Similea are datorii de 6 milioane de euro la bănci și a pierdut 12 din cele 15 procese de executare silită care i-au fost intentate. Cea supranumită „Doamna muzicii ușoare românești” este în pragul falimentului și riscă să rămână pe drumuri. Una dintre casele care urmează să-i fie vândută se află la Belciugatele, județul Călărași.Anul trecut, de Crăciun, Angela Similea a urcat pe scenă și a cântat despre casă - viața ei. La câteva luni distanță, este practic pe drumuri, după ce băncile i-au revendicat toate proprietățile. Artista are problemele financiare pentru că, de la Victor Surdu, soțul ei decedat în primăvara acestui an, a moștenit doar datorii.El a împrumutat 700.000 de euro de la bănci în 2007, la care s-au adăugat dobânzi și penalități, iar datoria a ajuns la 6 milioane de euro acum. Angela Similea a pierdut deja două proprietăți anul acesta. Au fost preluate de bănci la doar câteva zile după ce soțul ei a trecut în neființă.Artista a reușit până acum să-și protejeze apartamentul din Capitală și un conac din județul Călărași pe care l-a trecut pe numele copiilor. Dar chiar și în aceste condiții creditorii au obținut executarea silită.