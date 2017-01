Ang Lee a câştigat al doilea Leu de Aur la Veneţia, pentru filmul „Lust, caution“

Ang Lee a câștigat al doilea Leu de Aur la Veneția, pentru filmul „Lust, caution“

Ştire online publicată Luni, 10 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Regizorul Ang Lee a câștigat, sâmbătă seara, la Festivalul de la Veneția, cel de-al doilea Leu de Aur din carieră, pentru thrillerul erotic „Lust, caution”, la doar doi ani de când a câștigat aceeași distincție pentru „Brokeback Mountain”, potrivit AFP și Reuters. „Voi sunteți cei șapte samurai pentru mine, vă mulțumesc pentru ajutor, este o mare onoare”, a spus Ang Lee, întorcându-se către cei șapte cineaști ce au făcut parte din juriul din acest an al festivaului de la Veneția, după ce a primit premiul din mâinile directorului Mostrei, Marco Müller. Filmul realizat de Lee, un cineast în vârstă de 53 de ani, născut în Taiwan, dar care locuiește în SUA din 1978, „Lust, caution” - cu titlul original „Se jie” - spune o poveste cu spionaj și sex, ce se petrece în Shanghai în anii ‘40, inspirat din cartea cu același nume scrisă de Eileen Chang. Brian De Palma, al cărui film „Redacted” a șocat publicul de la Veneția cu brutala reconstituire a modului în care soldații americani au violat o fată de 14 ani din Iraq, a câștigat Leul de Argint, pentru Cel mai bun regizor. Regizorul tunisian Ab-dellatif Kechiche, considerat favorit cu drama sa „The Secret of the Grain”, a câștigat unul dintre cele două premii ale juriului și a fost descris de membrii comisiei ca „revelația” ediției 2007 a festivalului. Filmul lui Kechiche spune povestea unei familii arabe care încearcă să-și realizeze visul de a deschide un restaurant în sudul Franței, ce tratează tema imigranților și drepturilor acestora. Filmul lui Todd Haynes „I’m Not There”, una dintre cele șase pelicule americane din competiție a luat un alt premiu al juriului pentru povestea vieții cântărețului Bob Dylan. Unul dintre cei șase actori care îl joacă pe Dylan în acest film este chiar o actriță, Cate Blanchett, ce a câștigat premiul pentru interpretare la Veneția pentru rol. Starul de la Hollywood Brad Pitt a fost câștigătorul surpriză al premiului pentru Cel mai bun actor pentru interpretarea lui Jesse James în „The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford”. Partenerul său de film, Casey Affleck, care-l joacă pe ucigașul lui James, era considerat favorit la premiu. Președintele festivalului Marco Mueller, ce are de înfruntat concurența festivalurilor de la Roma și Toronto, a reușit să atragă anul acesta unele dintre cele mai mari staruri de la Hollywood, deși decizia de a invita atât de multe filme americane l-au făcut să fie criticat pentru că face festivalul prea comercial. 