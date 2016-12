Andy Warhol a vândut-o pe Marilyn cu 300.000 de dolari

Vineri, 19 Decembrie 2008

O fotografie cu Marilyn Monroe, realizată de creatorul curentului pop-art, Andy Warhol, s-a vândut cu 290.500 de dolari la o licitație organizată de Christie’s, potrivit site-ului celebrei case de licitații din New York. Cei de la Christie’s estimau că poza se va vinde cu cel puțin 400.000 de dolari, însă participanții la licitație nu s-au apropiat cu ofertele de această sumă. Fotografia a fost realizată de Warhol în 1986, după o imagine din filmul „Niagara”, în care Monroe a jucat în 1953. Practic, Warhol a prelucrat un portret al actriței, transformându-l în negativul fotografiei originale. A doua în topul licitației de poze cu Marilyn este fotografia-colaj „The Last Sitting”, făcută în 1962 de Bert Stern, care face parte din ultimul pictorial al actriței, pentru revista Vogue. „The Last Sitting” este inclusă în colecția Constantiner, care include cel mai mare grup de fotografii cu Marilyn, peste 100. Întreaga colecție a fost vândută de Christie’s pentru 7,7 milioane de dolari. Cel mai mic preț, doar 625 de dolari, a fost obținut pentru o poză din 1956. Fotografiile cu Marilyn Monroe au fost scoase la licitație marți, de casa de licitații Christie’s din New York, care se aștepta la acel moment la încasări totale de peste 7,5 milioane de dolari. Fotografiile, care o prezintă pe Monroe în diferite etape ale evoluției sale artistice sunt realizate de artiști ca Andy Warhol, André de Dienes, Tom Kelley, Elliott Erwitt, Eve Arnold, Gary Winogrand, Milton Greene și Bert Stern.