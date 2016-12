Andrei de la Alb Negru nu mai vrea relaţie după divorţul de Sylvia

Andrei de la Alb Negru nu mai vrea relație după divorțul de Sylvia

Ştire online publicată Miercuri, 24 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Singur de mai bine de un an, Andrei de la trupa Alb Negru susține că, după despărțirea de Sylvia, a avut parte de cel mai bun an din viață și spune că nici nu-și dorește o nouă relație.Cu toate că a avut o perioadă dificilă în urma divorțului, artistul susține că a avut multe de învățat.„N-am suferit după divorț, dar a fost o perioadă foarte grea, cu multă pre-siune. Am învățat să apreciez corec-titudinea, să mă gândesc mai mult la mine și să fiu mai atent cu persoa-nele din jur. După divorț, cred că ne-am regăsit amândoi... am avut cel mai bun an din viața mea. Am fost liber, mi-am făcut viața cum am vrut eu, am văzut fețele prieteniei, m-am pus pe mine pe primul loc”, a declarat solistul, pentru www.ziarulring.ro.Cu toate că, în ultima perioadă, nu excelează la capitolul iubire, artistul consideră că o relație i-ar da „bătăi de cap” în momentul de față.„Sunt singur deoarece e varianta cea mai OK. N-am timp și nici nu-mi doresc o relație. N-aș putea face față unei relații și, în plus, nu știu dacă cineva ar fi putut să stea lângă mine în ultimul an, când am muncit ca un nebun”, a mai spus Andrei. Sylvia și Andrei Ștefănescu s-au despărțit anul trecut după trei ani de căsătorie, cântăreața fiind acuzată de infidelitate, scrie libertatea.ro.