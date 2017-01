Andrei de la Alb Negru debordează de sinceritate: „Apar la TV pentru bani şi faimă“

Andrei de la Alb Negru debordează de sinceritate: „Apar la TV pentru bani și faimă“

Ştire online publicată Miercuri, 06 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Anda Adam, Sonny Flame, Rona Hartner, Ioana Anuța, Pepe, Simona Nae, Andrei Ștefănescu (Alb Negru) și Șerban Copoț (Hienă, de la Animal X) vor fi, timp de 11 săptămâni, vedetele celui de-al doilea sezon al emisiunii „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1.Andrei Ștefănescu, jumătatea albă a trupei Alb Negru, este tare încântat că a acceptat această provocare, chiar dacă a purtat lungi negocieri până în momentul în care a semnat contractul. Artistul a mărturisit deschis că a răspuns pozitiv nu doar pentru faimă, ci și pentru bani. Câștigătorul sezonului trecut al emisiunii „Te cunosc de undeva”, Jorge, a încasat marele premiu de 15.000 de euro.„Am acceptat oferta celor de la emisiune pentru celebritate, expe-riență și partea financiară, toate adunate. Niciodată n-am cântat piesele altora. E tare interesant! O experiență în plus nu strică nicioda-tă. Am multe lucruri de învățat. Repetițiile merg foarte bine și descopăr în fiecare zi lucruri noi. O lună mi-a trebuit să mă decid. Am purtat lungi negocieri. N-am putut accepta din prima pentru că aveam alt program, concerte, și, de asemenea, știam că volumul de muncă e mare. Ultimele cinci luni au fost pline de evenimente, am avut o perioadă obositoare. Nu mă plâng, și satisfacția a fost pe măsură. Acum sunt încântat că am acceptat această provocare. Să fii actor, interpret, să ai mișcare scenică... e ceva!”, a mărturisit Andrei pentru ziarul Ring.