Andrei (Alb Negru) şi Sylvia divorţează!

Andrei (Alb Negru) și Sylvia divorțează!

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Andrei Ștefănescu, albul trupei Alb Negru, divorțează de Sylvia (foto) după o relație de șapte ani. Cântăreața l-a înșelat pe acesta cu un bărbat mai tânăr.Andrei Ștefănescu a anunțat în urmă cu puțin timp, în direct la Happy Hour, că divorțează de simpatica cântăreață Sylvia. Motivul? Nimic mai simplu! Cântăreața l-a înșelat pe Andrei cu un bărbat mai mic decât ea, un bărbat cu care chiar soțul Sylviei le-a făcut cunoștință.Se pare că Andrei a găsit în tele-fonul soției mesaje compromițătoare și, în ciuda faptului că blonda susți-nea că amantul este un copil și că este doar o joacă, lucrurile au luat o întorsătură serioasă între cei doi amanți. Andrei susține că Sylvia nu s-a plâns niciodată că ar fi nefericită, altfel i-ar fi redat libertatea și fericirea: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am făcut un copil cu ea”.„Am adunat toate actele și dacă mâine (n.r. vineri) am timp, mă duc să le depun pentru divorț”, spune artistul.Tânărul de care s-a îndrăgostit cântăreața este Iulian Demeter, (foto) manechinul lui Cătălin Botezatu, cel alături de care Sylvia a filmat în ipostaze incendiare și care, mai târziu i-a devenit impre-sar. Cei doi amanți se întâlneau în casele prietenilor și chiar în casa părinților ei. Printre cei care o acopereau pe Sylvia este și DJ Rhino, un bun prieten al cuplului.„Nu am lăsat-o pe soția mea să îmi calce în picioare demnitatea alături de un copil”, a declarat Andrei Ștefănescu.