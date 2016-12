Andreei Bălan nu-i lipseşte nimic: „Am tot ce vreau“

Andreei Bălan nu-i lipsește nimic: „Am tot ce vreau“

Ştire online publicată Joi, 08 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La 27 de ani, Andreea Bălan este mândră de realizările ei profesionale și susține sus și tare că nu-i lipsește nimic.Mai mult, artista nu-l așteaptă pe Moș Crăciun pentru că, în opinia ei, acesta nu are ce să-i dăruiască.„Nu aștept nimic pentru că am tot ce-mi doresc material. Vreau doar sănătate, ca să le pot duce pe toate”, a declarat Andreea Bălan pentru Ring.Cântăreața, care a lansat pe parcursul anului două videoclipuri - „Crazy About You” și „Like a Bunny”, și trei concepte noi de show - „Dancing Show”, „Bunny Show” și „Christmas Party”, se consideră unică pe piața muzicală românească.„În 2011 am muncit și am creat alături de echipa mea cele mai complexe show-uri din România. Datorită pieselor ritmate, a coregrafiilor dificile, a dansatorilor numeroși și talentați, a diversității costumelor, pot fi un artist unic în industria muzicală românească și acest lucru m-a clasat în Top 3 cei mai vânduți artiști pe concerte din acest an din România”, a adăugat aceasta.