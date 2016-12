Andreea Tonciu şi Nicolea Mitea s-au despărţit din nou: „Mă simt ca ultimul om"

Andreea Tonciu și Nicolea Mitea s-au despărțit din nou: „Mă simt ca ultimul om"

Ştire online publicată Vineri, 14 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După ce joi seara Andreea Tonciu a spus că nu știe dăcă vrea să își pertreacă restul vieții alături de Nicolae Mitea, vineri bruneta a venit cu ochii în lacrimi la „Drept la țintă" pentru că relația celor doi s-a terminat din nou. Andreea spune însă că nu a fost o ceartă, ci pur și simplu nu se mai suportă reciproc, scrie clickvedete.ro.„Nu ne-am certat, nu ne-am jignit, nu ne mai înțelegem. M-a deranjat un lucru, trebuia să veniți să filmați la el și trebuia să vorbiți cu el. Și el a zis că nu răspunde la telefon și a plecat. Eu am zis că m-am săturat de el, el a zis că s-a săturat de mine. Și asta a fost", a declarat Andreea. Deși spune câ încă îl iubește pe Mitea, bruneta nu știe dacă mai poate fi cu el. „Am sentimente pentru el, dar azi îl vreau, mâine nu îl mai vreau" a spus Andreea.Mitea a intrat și el în direct, prin telefon, pentru a clarifica situația. Fotbalistul a spus că Andreea e cea care nu mai are sentimente pentru el și care e rece. „Nu a existat nicio ceartă între noi. Din ce mi-a zis Andreea de dimineață, nu mai poate să fie cu mine, eu am încercat să fac tot posibilul să fie fericită cu mine. Sunt bulversat, nu știu de ce a mai zis că ne-am împăcat. Poate că ea nu e decisă", a spus Mitea.„Mi-a spus de multe ori că nu mă mai iubește. Am încercat să fac orice, nu mai am puteri. Dacă Andreea nu e fericită lângă mine, eu ce pot sa fac? De ce nu pot avea și eu liniștea pe care si-o dorește oricine. Mă simt ca ultimul om", a completat fotbalistul, completează sursa citată.