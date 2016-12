Andreea Tonciu recunoaşte că a umblat cu foarte mulţi bărbaţi

Andreea Tonciu recunoaște că a umblat cu foarte mulți bărbați

Ştire online publicată Joi, 08 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Tonciu a vorbit cu sinceritate despre viața ei amoroasă.Iubita lui Nicolae Mitea a avut mai multe relații, fie cu bărbați necunoscuți, fie cu vedete. Bruneta nu se sfiește să spună că îi plac persoanele cu bani.„Eu sunt foarte sinceră și recunosc că am umblat cu foarte mulți băieți. Dar nu am avut relații foarte serioase, nu am ajuns la actul sexual. Relații serioase am avut cu șapte bărbați. [...] Nu aș vrea să fiu Monica Columbeanu. Îmi plac bărbații până în 30 de ani și care au bani. Nu îmi plac bărbații care nu au bani”, a declarat Andreea Tonciu la „Conferința de presă” de la Antena 2.Relația cu Mitea este una cu năbădăi, o spune chiar Tonciu. „Nu cunosc cu cine m-a înșelat. [...] Mai sunt cu el, pentru că-l iubesc. Atunci când am aflat, mi-am dus bagajele la mama și m-a întors înapoi. Acum suntem împreună, dar, ca orice cuplu, mai avem mici certuri. Nu e vorba de o despărțire”, a precizat fosta „pupăză”.