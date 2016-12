Andreea Tonciu, cerută în căsătorie prin sms

Ştire online publicată Miercuri, 18 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Tonciu a fost ceruta in casatorie, printr-un mesaj, de fotbalistul Nicolae Mitea.Invitata in platoul emisiunii "Acces Direct" alaturi de buna sa prietena Sanziana Buruiana, Andreea Tonciu a fost data de gol ca a primit un mesaj prin care a fost ceruta in casatorie."Te rog, Andreea, sa-mi spui ce mesaj ai primit tu astazi pe telefon!", a spus prezentatoarea emisiunii, Simona Gherghe."Eu? Un mesaj frumos (n.r.: rade)", a raspuns Andreea. "Zi repede ca te eclipseaza inelul!", a indemnat-o Simona.Desi bruneta a negat mai apoi ca a primit vreun mesaj, prezentatoarea emisiunii a dat-o e gol maturisind: "hai ca am aflat eu ce mesaj ai primit. Ai fost ceruta de nevasta! Aplauze!".Astfel ca, dupa numeroase despartiri si impacari, Andreea Tonciu si Nicolae Mitea sunt doar la un pas de casatorie.