Andreea Tonciu, actriţă de filme porno?

Andreea Tonciu, actriță de filme porno?

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Tonciu a comentat răutăcios relația lui Dan Cioară cu Beatrice Tican și a intrat într-un nou scandal. De această dată, bruneta este amenințată că dacă nu se potolește îi vor fi făcute publice câteva filmulețe porno în care e protagonistă.„Tonciu se cam bagă peste tot. A vrut ea să bage zarvă între mine și Beatrice, să îmi dea mie sfaturi cu privire la relația noastră. Să nu mai vorbească, că dacă spun și eu tot... Să își vadă de relațiile ei, de Mitea. Un prieten de-al meu are vreo două filmulețe cu ea... porno. Eu am fost băiat și nu am vrut să le fac publice. E vai de capul ei!”, a declarat Dan Cioară.