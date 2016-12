Andreea Spătaru, mămica sexy pe plajele din Palma de Mallorca!

Ştire online publicată Luni, 04 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Spătaru și iubitul ei, Sorin Marica, au renunțat anul acesta la tradiționala vacanță la Miami, alegând însă tot o destinație recunoscută pentru superbele plaje cu apă transparentă și vegetație exotică: Palma de Mallorca. Nu a fost un concediu destinat excursiilor, ci unul de odihnă, astfel încât vedeta s-a văzut nevoită să lâncezească de dimineață până seara la plaja, de dragul fiicei sale, Maria (2 ani), căreia i-a satisfăcut toate capriciile: „Maria era înnebunită să stea toată ziua la plajă și mai ales în apă. Și acum, când ne-am întors, spune «apă, apă» întruna. I-am cumpărat tot felul de jucării, lopățele, găletușe, colac, minge, până și saltea de apă și când mergeam la plajă trebuia să ne cărăm cu toate, cu ditamai geanta. Când trebuia să o scoatem din apă, nu aveai cu cine să te înțelegi, că începea să plângă”, a povestit Andreea, pentru ziarul CanCan.Adio dietă, vedeta a dat frâu liber poftelor și s-a desfătat cu multe specialități cu fructe de mare de pe urma cărora mai că-ți venea să te lingi pe degete: „Din fericire, am făcut tot posibilul să mă abțin de la mâncare, deși acolo sunt tot felul de paste cu fructe de mare. Evident că am încercat și eu multe dintre ele. Am mâncat însă mai mult fructe, salate și pește, dar am avut undă liberă la înghețată”. Așa cum era de așteptat, Andreea nu putea rata sesiunile de shopping și a venit acasă încărcată, căci oferta spaniolilor este tentantă, iar prețurile mult mai mici ca la noi: „Am vizitat plajele de lângă Palma de Mallorca, multe dintre ele sunt superbe, cu palmieri și cu nuferi. Mi-am cumpărat din vacanță costume de baie, seturi de lenjerie intimă, câteva rochițe si destul de multe cosmetice, pentru că le-am găsit mult mai ieftine decât la noi”, ne-a mai povestit vedeta.