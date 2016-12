Andreea Raicu şi-a revenit după despărţirea de Tecău

Andreea Raicu și-a revenit după despărțirea de Tecău

Ştire online publicată Vineri, 13 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După un an de iubire, Andreea Raicu și Horia Tecău și-au spus „adio“. Dar vedeta TV nu s-a lăsat pradă depresiei, ci și-a canalizat toată energia pentru a avansa profesional.Lucrurile merg cât se poate de bine pentru Andreea Raicu, mai puțin din punct de vedere romantic. După despărțirea de Horia Tecău, Andreea e din nou singură și își va petrece sărbătorile încon-jurată doar de familie și prietenii apropiați. Nu se plânge, însă. Dimpotrivă, privește viitorul cu optimism și se concentrează pe afaceri. De curând, ea s-a întors din America, unde s-a ocupat de promovarea afacerii pe care o are.„Am fost la niște cursuri de shopping online și mi-am luat și câteva zile libere după filmări. M-a interesat foarte tare acest lucru, pentru că eu am un magazin online în care vând colecțiile mele, bijuterii, haine, cărți și produse organice de îngrijire și mi-am dorit să știu exact ce trebuie să fac pentru ca acest business să funcționeze”, a declarat ea, pentru Poveștiri adevărate, citat de cancan.ro.Anul trecut, Andreea a petrecut sărbătorile de iarnă alături de tenisman, iar cei doi păreau cât se poate de îndrăgostiți. Chiar și așa, parcă anticipau că nu vor rămâne împreună, căci nu erau prea dispuși să vorbească de iubirea lor. Timpul a limpezit sentimentele unuia față de celălalt și a dovedit că, pentru moment, drumurile lor nu au aceeași direcție. După un an, iubirea lor s-a stins și Andreea a rămas iar singură.„Am realizat în timp că prove-neam din două lumi diferite. Cred că am comentat destul pe această temă și mie nu îmi place să vorbesc mai mult decât este cazul despre viața mea personală. Sunt foarte bine așa cum sunt”, a încheiat Andreea Raicu.