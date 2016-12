Andreea Raicu nu mai are complexe: Am cearcăne și le accept așa cum sunt. Nu vreau să mă operez

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Raicu nu se ferește să se fotografieze fără machiaj și să publice imaginea pe blogul său.”Eu am niște cearcăne. Asta este conformația mea, se vede și în pozele din copilărie. Mulți ani am avut un complex foarte mare, mai ales când eram model. Toată lumea îmi spunea că trebuie să mă operez. Niciodată nu m-am gândit să mă optez. Ori accepți o situație, ori o schimbi. Eu am învățat să accept acest lucru. Am cearcăne și le accept așa cum sunt. Nu vreau să mă operez”, a spus Andreea Raicu, la emisiunea ”Teo Show”, de la Kanal D.