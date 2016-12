Andreea Raicu dezvăluie ce porecle a primit de-a lungul timpului

Ştire online publicată Marţi, 16 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Frumoasa prezentatoare de televiziune, Andreea Raicu, actuala iubită a tenismanului Horia Tecău, a mărturisit, pe blogul personal, că a fost necăjită de colegii ei de la Prima TV, primind tot felul de porecle.Andreea Raicu a dezvăluit care au fost poreclele pe care cârcotașii i le-au pus. „«Preparaicu» și «Spil» au fost primele porecle pe care le-am primit când am ajuns în Prima TV, în urmă cu 13 ani. Bineînțeles, de la colegii mei Cârcotași, la acea vreme. Atunci se lansa Cronica Cârcotașilor! Acum stau și mă gândesc și nici nu-mi vine să cred că am început în același timp munca la Prima TV. 13 ani plini de amintiri și experiențe frumoase. Îmi aduc aminte cât mă necăjeau la început cu toate glumele lor, dar niciodată nu am putut să țin supărare. Câte filmări împreună, câte ședințe foto extrem de vesele, câte momente frumoase”, a scris Andreea pe blog, citează clickvedete.ro.