Andreea Raicu despre Horia Tecău: „Sunt alături de un om care mă face fericită“

Ştire online publicată Joi, 10 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Raicu a vorbit pentru prima dată despre relația pe care o are cu Horia Tecău. Deși nu îi place să vorbească despre viața ei personală, bruneta a dezvăluit pentru revista Viva că iubitul ei este omul care o face acum fericită. „Nu îmi place să dau detalii din viața mea personală. Pot doar să spun că în acest moment sunt alături de un om care mă face fericită”, a spus Andreea. Cât despre faptul că este trecută de 30 de ani, Andreea recunoaște că a trecut peste gândul că fiecare femeie trebuie să se mărite la o anumită vârstă și este pregătită să lase viața să o surprindă fără a face planuri.„Când am împlinit 30 de ani, eu eram foarte relaxată și nici nu realizam ce mi se întâmplă, numai că a început o presiune a celor din jur care îmi spuneau că am vârsta la care trebuie să mă mărit. Am intrat în panică pentru că toată lumea era în panică! Toți mă întrebau: «Dar tu nu te-ai măritat? Dar societatea spune că trebuie să te măriți!» Pur și simplu mă bufnește râsul acum de panica pe care am simțit-o. Până la urmă, nu societatea îți trăiește viața. Nu intenționez să stau într-o relație care nu mă face fericită nici măcar cinci minute în plus. Nu mai trăiesc pentru a mă mărita. Cumva, noi suntem educați că realizarea unei femei înseamnă să se mărite, să-și găsească un «bărbat bun» etc… Eu nu am primit așa ceva din familie, dar societatea asta îți induce. Îmi doresc să mă mărit în momentul în care o fac cu tot sufletul. Sunt deschisă și îmi doresc să primesc toate surprizele pe care mi le face viața!”, a mărturisit vedeta Prima TV zâmbitoare.