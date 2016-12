Andreea Raicu: „Caut să aflu cum pot să-mi îmbunătăţesc relaţiile cu cei din jur“

Andreea Raicu: „Caut să aflu cum pot să-mi îmbunătățesc relațiile cu cei din jur“

Ştire online publicată Joi, 17 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Raicu s-a maturizat și a trecut la o nouă etapă. După ce a dedicat mai mulți ani autocunoașterii, acum preocuparea ei principala este să învețe să comunice mai bine cu cei din jur, analizându-le cu atenție comportamentele.„Dacă în trecut căutam mai mult să mă descopăr pe mine, acum caut să aflu cum pot să-mi îmbunătățesc relațiile cu cei din jur, să învăț să le interpretez gesturile și să le transmit semnalele corecte”, a scris Andreea Raicu pe blogul ei.Andreea Raicu menționează că i-au trebuit mulți ani de lectură ca să ajungă la gradul de înțelegere și înțelepciune de acum. „Pe la 20 și ceva de ani, am primit de la un prieten cartea «Puterea prezen-tului», de Eckhart Tolle. Am încercat să o citesc, dar m-am oprit după primele pagini. Cuvintele acelea nu aveau niciun sens pentru mine în acel moment.La mai mulți ani după, m-am reapucat de ea și am parcurs-o pe nerăsuflate”, a mai scris aceasta.