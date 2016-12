Andreea Popescu, dată afară de către Delia Matache

Marţi, 06 Septembrie 2011

Deși erau nedespărțite și făceau totul împreună, se pare că odată cu minunata poveste de dragoste pe care o are cu Răzvan Munteanu, Delia Matache a abandonat-o pe dansatoarea sa Andreea Popescu. Mai mult decât atât, cu puține zile în urmă, Andreea Popescu a fost anunțată că nu mai face parte din trupa Deliei.Întrebată care a fost motivul pentru care a ajuns la această decizie, cântăreața a spus că despărțirea de Andreea reprezintă o decizie de ordin financiar, nu personal. Cu toate acestea, gurile rele spun că blonda ar fi renunțat la serviciile prietenei sale după ce, în ultimul an, Andreea ajunsese să fie la fel de celebră."Eu am un manager nou. Am început concertele în afara țării. Decizia de a renunța la Andreea e de natură financiară. Străinii nu plătesc o echipă mare. Andreea a devenit cunoscută prin mine, iar asta s-a întâmplat de un an, iar dacă mă deranja ceva, ne despărțeam înainte", a spus Delia Matache.Pe de altă parte, Andreea Popescu mărturisește că relația dintre ea și Delia se răcise în ultimul timp, din pricina expunerii foarte mari de care aceasta se bucură, în urma pictorialelor sexy pe care le-a realizat, dar și datorită relațiilor pe care le-a avut cu Liviu Vârciu și Mihai Bendeac. În plus, dansatoarea a dezvăluit faptul că a fost dată afară din echipă printr-un banal sms."Da, este adevărat că sunt șomeră. Aveam discuții cu Delia în care îmi dădea de înțeles că nu e de acord că am devenit vedetă. M-a dat afară printr-un sms, anunțându-mă că nu mai fac parte din trupă", a povestit Andreea Popescu.