Andreea Marin şi medicul turc s-au despărțit

Andreea Marin și medicul turc s-au despărțit

Ştire online publicată Miercuri, 05 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tuncay Ozturk și Andreea Marin s-au despartit. Anuntul a fost facut in urma cu putin timp chiar de doctorul fizioterapeut turc."Eu si Andreea suntem prieteni foarte buni. Dar am luat decizia sa nu mergem mai departe cu aceasta relatie. Am renuntat la relatie. Va multumesc mult pentru respectul pe care l-ati avut pentru relatia noastra", a spus el, scrie wowbiz.ro.Andreea Marin radia de fericire alături de iubitul ei turc, însă vestea despărțirii a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că cei doi au plecat împreună în Turcia.