ANDREEA MARIN se laudă că a făcut «mari economii» la TVR, dar a fost pusă pe HOLD

Ştire online publicată Joi, 16 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Emisiunea „Prețuiește viața” intră în vacanță pentru câteva luni. Andreea Marin își liniștește fanii și dă asigurări că showul se va întoarce în luna martie. Prezentatoarea susține că nu s-a pus problema rezilierii contractului cu TVR, mai ales că a făcut economii la bugetul instituției.„Nu s-a pus problema renunțării la contract, mai ales că am lucrat cu Prețuiește viața mult sub bugetul pe care l-am trecut pe hârtie. Am lucrat cu mari economii”, a declarat Andreea Marin, pentru paginademedia.ro.Prezentatoarea TV susține că este o „pauză normală” pentru o producție de tipul „Prețuiește viața” și că la fel se întâmpla și în cazul programului „Surprize, suprize”.„Emisiunea «Prețuiește viața» nu se poate face altfel decât cu cel puțin două luni între sesiuni. Este un program complex și este nevoie de o perioadă de preproducție de cel puțin de cel puțin o lună și jumătate... La fel se întâmpla și cu Surprize, surprize. Întotdeauna era o pauză de două luni între sezoane”, a adăugat Andreea Marin.Obișnuită cu ratinguri spectaculoase pe vremea “Surprizelor”, Andreea Marin nu a reușit toamna trecută să facă audiență cu noua sa producție de la TVR1, “Prețuiește viața”, fiind depășită constant de producțiile de la ProTV, Antena 1, Kanal D și Prima TV.