Andreea Marin, scandal cu Natalia Mateuţ într-un restaurant

Andreea Marin, scandal cu Natalia Mateuț într-un restaurant

Ştire online publicată Luni, 12 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin Bănică a reclamat la Protecția Consumatorilor un restaurant din Capitală după ce Natalia Mateuț a dat buzna peste ea în vreme ce lua masa alături de mama lui Ștefan. Andreea Marin a fost prezentă la Realitatea TV pentru a da detalii despre scandalul izbucnit după ce Natalia Mateuț, reporter la o emisiune mondenă, a hărțuit-o pur și simplu în localul cu pricina. „Probabil că au rămas puține persoane care nu sunt vedete și au decis să mă abordeze pe mine. Însă, de la curiozitate până la a face orice să intri în viața privată a unei persoane e mare distanță”, a explicat Andreea Marin.„M-a deranjat faptul că ești într-un restaurant și că oricine își permite să intre în acel spațiu să fii hărțuit, să vină la masa ta și să transmită în direct cu o cameră din farfuria ta. A fost un semnal de alarmă că de azi înainte se poate întâmpla orice în România, că poți fi filmată în orice ipostază, oricât de intimă ar fi ea, într-o sală de sport, la dușuri, într-un hotel”, mai spune Andreea Marin.Despre Natalia Mateuț, Andreea are numai „cuvinte de laudă” și spune că nu are bun simț și deontologie profesională.„Domnișoara nu avea întrebările la ea, nu știa meseria de jurnalist și, în plus, bunul simț face parte din meserie... Un om care aleargă cu camera după mine nu se va ridica niciodată la rangul de jurnalist și îmi ocupă timpul, mă bagă într-o mocirlă în care nu am ce căuta, îmi consumă din energie. Consum energie pentru cauze pierdute”, concluzionează Andreea Marin.