Andreea Marin s-a operat în Turcia

Ştire online publicată Miercuri, 02 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin are din nou probleme de sănătate. Vedeta s-a dus din nou la clinica din Turcia unde a suferit o nouă intervenție chirurgicală.După ce a recunoscut că are probleme cu spatele, soția lui Ștefan Bănică jr. a mers din nou la spitalul Acibadem din Turcia unde a suferit o nouă intervenție chirurgicală, scrie adpm.com. Se pare că Andreea Marin Bănică a fost operată la spate și a stat sub supraveghere medicala, mai bine de 24 de ore. Vedeta s-a simțit foarte bine după operație, întrucat a parasit spitalul pe picioarele ei. Ea s-a întors în țară duminică cu o cursă Turkish Airlines.Contactată telefonic, Andreea Marin nu a comentat în nici un fel subiectul.