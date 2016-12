Andreea Marin revine asupra declaraţiilor despre violenţa domestică

Andreea Marin revine asupra declarațiilor despre violența domestică

După ce a uimit publicul cu declarațiile ei privind violența do-mestică, Andreea Marin revine asupra propriilor vorbe. La puțin timp după ce afir-mațiile Andreei din emisiunea Teo Show au făcut senzație, lăsând să se înțeleagă faptul că și ea a fost victima violenței în căsnicie, vedeta revine asupra declarațiilor, susținând că toată discuția a fost una ca între prietene, iar răspunsurile ei s-au interpretat. „Sunt numai speculații. Eu nu am vorbit despre Ștefan, ca să fie foarte clar. Subiectul este închis pentru mine, nu am ce să discut despre asta”, a declarat, pentru ziarulring.ro, Andreea Marin care, prin pro-iectul său, Școala mamelor, le ajută pe femeile victime ale violenței domestice și nu numai. „Infidelitatea nu e un motiv îndeajuns pentru un divorț. Sunt alte lucruri mult mai grave care se pot întâmpla. Agresivitatea în viața de cuplu, răspunsul violent, reacții necontrolate în fața co-pilului, astea nu trebuie tolerate din respect pentru tine, dar mai ales că ai un omuleț alături care vede și simte, poate împrumuta același comportament”, declara recent Andreea Marin, scrie libertatea.ro. Replica fostului soț nu a întârziat să apară. Andreea Marin pozează în victimă. Aceasta este prima reacție a lui Ștefan Bănică jr. după declarațiile referitoare la agresivitate și violență verbală în fața copilului. Artistul a subliniat că s-au spus lucruri grave care nu au legătură cu realitatea: „S-au spus lucruri grave. Să te joci cu sufletul unui copil? Asta lasă repercusiuni grave și trebuie să-ți asumi lucrul ăsta dacă ești responsabil. Imaginea publică nu se construiește pe spatele unui copil. Nu am să termin aici tragicomedia asta ieftină care nu onorează pe nimeni. Poziția de victimă impresionează audiența, dar nu se pupă cu realitatea. Oamenii care mă cunosc știu exact care este adevărul”, a explicat Ștefan Bănică jr. la emisiunea La Măruță, scrie click.ro.