Andreea Marin: "Pe viitor, nu spun nu. Nu se ştie..."

Andreea Marin: "Pe viitor, nu spun nu. Nu se știe..."

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Televiziunile se bat pentru semnătura ei și chiar i-au oferit, se pare, bani grei pentru diverse emsiuni TV. Andreea Marin a recunoscut acest lucru, însă a mărturisit că a refuzat ofertele, pentru că are alte proiecte în derulare momentan."Am primit niște oferte, într-adevăr interesante, dar am considerat că sezonul acesta, sezonul rece care se apropie, vreau să îl dedic altor trei proiecte care sunt în străinătate și celor de aici, de acasă. Va însemna că voi călători destul de mult în afara țării, toată săptămâna și asta nu mă lasă să am un program de televiziune clar, în acest sezon, aici. Dar, pe viitor, nu spun nu. Nu se știe", a declarat Andreea Marin la Antensa Stars.