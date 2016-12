Andreea Marin: "Nu am regrete"

Ştire online publicată Marţi, 03 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin și-a deschis sufletul și a vorbit despre iertare. Într-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea "Star NJews", de la Antena 1, vedeta de televiziune Andreea Marin a fost întrebată dacă există ceva ce nu ar ierta."Sunt lucruri grele, greu de dus în viață. Dar în final a ierta e o virtute. Și am iertat atâtea. Nici nu știu ce nu aș putea ierta", a declarat fosta zănă a surprizelor.În ceea ce privește regretele pe care le are, vedeta a comentat: "Nu am regrete. Acolo unde a fost cazul să învăț, am învățat și am mers mai departe"."Deși la un moment dat ne uităm în buletin și vedem că avem 35, 40 de ani și ne gândim că nu mai are nimeni ce ne învăța, dar vine un copil în viața ta și îți oferă niște replici cu o candoare, inocență și duritate...", a adăugat ea.