Andreea Marin: „Noi nu am divorţat la Tribunal. Ne-am înţeles altfel“

Andreea Marin: „Noi nu am divorțat la Tribunal. Ne-am înțeles altfel“

Ştire online publicată Luni, 11 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Invitată în emisiunea „Oamenii realității” de la Realitatea TV, Andreea Marin a acceptat să vorbească despre divorțul prin care a trecut de curând.Aceasta a fost practic prima dată când a vorbit ceva mai deschis despre despărțirea de Ștefan Bănică junior, subliniind că nu a fost vorba niciodată despre o strategie de imagine. „Nu datorăm explicații nimănui, iar dacă cineva gândește, bolnav, în felul acesta, eu contracarez cu o întrebare: când, în 20 de ani în cazul meu, și peste 25 de ani de carieră, am făcut scenarii de acest gen pentru a fi în atenția publicului. Nu cumva noi suntem de cealaltă parte a baricadei, dintre cei care își tratează cu seriozitate profesia, care nu au nevoie de o reclamă mascată sau de o porcărie de acest gen”, a spus Andreea la Realitatea TV.Mai mult decât atât, Andreea și Ștefan Bănică junior au ajuns la un consens, departe de ochii publicului. „Noi nu am făcut lucrul acesta la tribunal, ci ne-am înțeles și am făcut lucrurile altfel.”