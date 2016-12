Andreea Marin: „N-am nici cancer, nici lupus“

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin a fost invitată, joi seară, în emisiunea „Happy Hour” unde a infirmat zvonurile că ar avea probleme de sănătate. Aceasta a susținut că nu suferă de nicio boală fatală și că se simte foarte bine.„N-am nici cancer, nici lupus, nici cucus. Sunt undeva pe la 8,5 în ceea ce privește sănătatea, pentru că am niște probleme mai mari legate de coloană. Am avut și un dezechilibru din cauza imunității, am avut și o depresie”, a povestit Andreea Marin, la „Happy Hour”.Vedeta a recunoscut că și-a făcut o biopsie, dar care arăta altceva, nu era pentru descoperirea cancerului.„Nu a fost făcută pentru a depista un cancer. Am avut o problemă de sănătate care nu e majoră, dar care, lăsată așa, duce la complicații. Acum o săptămână și ceva, am fost din nou în Turcia, la clinică, pentru fizioterapie”, a spus Andreea.