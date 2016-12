Andreea Marin, ÎNSĂRCINATĂ?

Ştire online publicată Luni, 13 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În toamna lui 2013, Andreea vorbea lejer despre căsătorie ca despre ceva ce s-ar putea întâmpla dar care nu este în plan în viitorul apropiat.În utima zi a anului, anunța că va face Revelionul "în zbor" și posta pe pagina ei de Facebook o fotografie în care purta pe deget un inel ce semăna foarte mult cu o verighetă. Peste numai trei zile, turcul Tuncay anunța, tot pe Facebook, că el și Andreea s-au căsătorit înainte de Crăciun.Cu aceeași lejeritate de care a dat dovadă atunci când răspundea la întrebările despre căsătorie, Andreea a vorbit, nu demult, despre copii, spunând că nu exclude ca, la un moment dat, să devină din nou mamă.Mai explicit în acest sens a fost, însă, Tuncay. Într-o declarație acordată de el în exclusivitate "Libertatea", spunea că are "un sentiment puternic" că va fi tată."Nu doar eu, ci toată lumea așteaptă acum un bebeluș de la noi. Dacă vom fi binecuvântați cu un copil, îl voi primi cu toată dragostea mea. Am un sentiment puternic că voi fi tată".În continuarea șaradei, Andreea a postat o fotografie a doi bebeluși care dorm îmbrățișați. Imaginea este însoțită de un text - "Sometimes... JUST being there is enough / Uneori... simpla prezență este suficientă". Cuvintele, împreună cu imaginea, dau de gândit, scrie libertatea.ro.