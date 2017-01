Andreea Marin, dezvăluiri DRAMATICE despre munca la TVR. Vedeta şi-a reziliat contractul

Andreea Marin, dezvăluiri DRAMATICE despre munca la TVR. Vedeta și-a reziliat contractul

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cu doar două săptămâni înaintea de reînceperea emisiunii "Prețuiește viața", pe care o prezenta la TVR, Andreea Marin a reziliat contractul de postul național.Într-un interviu pe care l-a acordat pentru agentiadepresamondena.ro Andreea Marin a vorbit despre acest lucru. "Nu este o decizie ușoară, mai ales că am o istorie pe care o cunoaște toată lumea în TVR. Am făcut multe lucruri frumoase în Televiziunea Publică în 20 de ani de când lucrez în acest domeniu. S-a întâmplat însă o situatie care m-a facut să mă simt revoltată în interiorul meu fața de modul incorect în care se poate desfașura o colaborare în zilele noastre. A fost picatura care a umplut paharul", a declarat Andreea Marin când a fost întrebată de ce a reziliat contractul cu TVR cu doar două săptămâni înainte de reluarea noului sezon."În echipa redacționala "Prețuieste viața" există doar oameni tineri și entuziaști, care au pus mult suflet în această producție. Au lucrat fără a avea ochii pe ceas, de multe ori și zi și noapte, pentru a realiza "Prețuieste viața". Una dintre colegele mele (nu vreau să dau nume pentru că vreau să-i respect intimitatea) a ajuns pe nepusă-masă de urgență la spital și a intrat direct în operație din pricina unor formațiuni tumorale.Cert este că operația a fost drastică și situația deloc plăcută în momentul în care, la externare, când am vorbit cu ea să-i aflu starea de sănătate m-a întrebat cu timiditate dacă știu cumva când o să fie posibil să-și primească banii de la TVR pentru munca din ultimele emisiuni ale sezonului trecut. Are nevoie de bani pentru a-și plati tratamentul și pentru a se putea pune pe picioare. Aceasta situație este pur și simplu revoltătoare; fata despre care vorbesc abia a împlinit vârsta de 30 de ani...", a exemplificat diva."Întreaga echipă redacționala este neplătită. Mi se pare absurd ca oamenii mei să stea luni de zile fără să-și primească salariu, așa cum este cazul colegilor din redacție și al colaboratorilor. De pildă, scenariștii, echipa de balet și mulți alți oameni n-au fost plătiți pâna recent de la jumătatea sezonul trecut", a mai spus ea, citată de libertatea.ro.