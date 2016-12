Andreea Marin, despre cum a început relaţia ei cu Tuncay

Andreea Marin, despre cum a început relația ei cu Tuncay

Ştire online publicată Joi, 19 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin parcă trăiește o viață nouă și radiază de fericire de când l-a cunoscut pe soțul ei Tuncay Ozturk. Chiar dacă între ei este o diferență de vârstă de 11 ani, se pare că acest lucru nu a fost un impediment pentru fericirea lor.Invitată la "Agentul Vip", Andreea Marin a vorbit deschis și cu zâmbetul pe buze despre felul în care i-a schimbat viața soțul ei, dar și despre momentul în care s-au cunoscut."Începutul a fost cât se poate de frumos, dar și naiv în același timp. Să lași toată viața ta de până atunci în urmă, familia ta, cariera, țara, practic tot ce te lega de trecutul tău și să pleci într-o altă țară pentru o femeie care până la urmă nu îți oferă garanția fericirii, ci e doar ceea ce simți tu că este bine pentru tine în momnetul acela. Nu ai nicio garanție ca va fi bine în viitor. Mai mult decât atât, în momentul în care ne-am întâlnit, eu am ajuns să fiu o femeie complicată, pentru că am un copil, pentru că sunt o femeie care tocmai a împlinit 40 de ani, iar el are 29. În cazul nostru, mulțumim lui Dumnzeu, nu înseamnă nimic, pur și simplu ne-am potrivit și a fost așa o chimie între noi. Dar diferența de vârstă ar fi putut fi o problemă. Este o etapă nouă, foarte frumoasă din viață și mult din ceea ce trăiesc se datorează i se datorează acestui om. Lui nu i-a fost ușor aici, s-a lovit de foarte ziduri. A trebuit să se adapteze la un nou mod viață, mai ales cu presiunea mediatică. Însă a avut o flexibilitate și adaptare pe care pe mine m-a uimit și o mare dragoste," a povestit Andreea Marin, la emisiunea "Agentul Vip", de la Antena Stars.