Andreea Marin Bănică: "Sunt o femeie nefericită!"

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin Bănică se consideră o femeie nefericită. Cu toate că are o familie frumoasă, vedeta mărturisește că cel mai arzător vis al său nu s-a împlinit încă.Soția lui Ștefan Bănică Jr. își dorește un frățior sau o surioară pentru fiica ei, Violeta în vârstă de 5 ani.„Sunt nefericită, aș putea spune. Întotdeauna. Pentru că întot-deauna am un vis care urmează a se împlini și pe care nu am reușit să-l duc la îndeplinire. Aștept ca următorul vis să se împlinească și nu mă simt bine până nu-l văd realizat. Îmi place starea asta de nefericire, pentru că asta mă face să mișc motorul din mine. Asta mă face să trăiesc și să am motivație să trăiesc. Am avut un vis care nu s-a împlinit. De pildă, am mai vrut un copil, dar nu s-a împlinit acest lucru. Dumnezeu sper să fie cu mâna pe umărul meu. Nu contează dacă o să fie fetiță sau băiat, important e să fie sănătos, să fim cu toții”, a declarat Andreea Marin Bănică, pentru WOWbiz.ro.