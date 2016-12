Andreea Marin, amintiri emoţionante din copilărie

Andreea Marin, amintiri emoționante din copilărie

Ştire online publicată Vineri, 08 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fosta Zână a Surprizelor, Andreea Marin, își amintește cu plăcere de primii ani din viață, când o avea alături pe mama ei, însă cu durere de cei în care aceasta nu a mai fost lângă ea.Invitată miercuri, la Look TV, vedeta a vorbit despre perioada în care era doar un copil și care sunt amintirile din copilărie ce i-au rămas vii în memorie.„Asta nu cred că se știe, dar eram grăsuță și optimistă. Eram micul luptător de sumo. Ce îmi amintesc foarte clar este mâna mamei pe fruntea mea când aveam dureri de cap sau un disconfort, și felul în care căldura mâinii ei mă liniștea. E ceva ce nu pot să uit, la fel ca și mireasma pielii ei. Mama nu folosea mari cosmetice pe vremea aceea, însă avea o cremă simplă pe care o folosea și al cărei miros l-am reținut. La 10 ani după ce ea nu a mai fost, a trecut pe lângă mine o femeie care a lăsat în urma ei aceeași mireasmă. A fost ca un cuțit în suflet și m-am întos după ea și am întrebat-o ce parfum folosește. Era o cremă simplă, normală, deloc scumpă.Sunt obsedată de a da mai departe fiicei mele ceea ce am primit de la mama. Îmi amintesc zilele mele petrecute în bucătărie, alături de mama... Săptămânal gătim și noi, acum învățăm să facem prăjituri. Mi se pare minunat”, a spus Andreea Marin.Andreea Marin a rămas orfană de mamă la vârsta de nouă ani. Cea care a adus-o pe lume s-a stins în urma unui accident rutier.