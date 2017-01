Andreea Marin a recunoscut că a luat pastile pentru slăbit

Vineri, 21 Decembrie 2012

Andreea Marin Bănică spune că a slăbit după naștere cu ajutorul unui nutriționist.Ea recunoaște că a luat la un moment dat și pastile pentru slăbit, însă regretă pentru că nu a fost deloc o idee bună. Fosta „zână” le recomandă tuturor celor care vor să scadă în greutate să adopte un stil de viață sănătos și să facă sport.„Eu am slăbit după naștere mergând la nutriționist și de curând am slăbit din nou făcând sport și mergând pe cale naturală, pentru că o singură dată în viață am făcut greșeala să folosesc pastile pentru slăbit și asta îți dă peste cap metabolismul. Nu este o idee bună deloc. Te păcălești, ți se pare că te ajută, dar creezi o problemă corpului pe care o plătești mai târziu. Nimic nu e ușor, așa că dacă îți închipui că iei pastile și slă-bești, te păcălești. Eu mănânc din toate câte puțin, dar contează cum le combini”, a spus Andreea Marin, la Acasă Tv.