Andreea Marin a reclamat la CNA emisiunea la care lucrează Natalia Mateuţ

Andreea Marin a reclamat la CNA emisiunea la care lucrează Natalia Mateuț

Ştire online publicată Miercuri, 14 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin s-a supărat pe modelul Natalia Mateuț, reporter la emisiunea "Cancan TV", pe motiv că aceasta i-ar fi încălcat dreptul la viața privată. Aflată într-un restaurant alături de soacra ei și de o prietenă, Andreea Marin a fost luată la întrebări indiscrete de către Natalia. Rezultatul a fost unul așteptat. Andreea Marin Bănică a trimis o sesizare la Consiliului Național al Audiovizualului, prin intermediul unui cabinet de avocatură."Am preferat să mă ridic de la masă și am decis să plec, deși aș fi dorit să rămân în compania soacrei și a prietenei mele, iar echipa de filmare a continuat să mă urmărească și să mă filmeze continuu, până când am ajuns în parcarea unde aveam mașina. Am evitat pe cât posibil microfonul și întrebările lipsite de substanță ale domnișoarei Natalia Mateuț si mi-am văzut de drum către mașină, urmând să mă îndrept spre casă cât mai repede cu putință, nu pentru că ar fi normal ca o persoană (publică sau nu, nu are importanță) să fie hărțuită în acest mod și să dea socoteală pentru felul în care își petrece timpul liber, ci pentru că nu mi-am dorit ca această situație lipsită de respect să îi deranjeze și pe ceilalți", povestește Andreea Marin Bănică.