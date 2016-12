Andreea Marin a mărturisit care a fost mereu dorinţa ei

Andreea Marin a mărturisit care a fost mereu dorința ei

Ştire online publicată Vineri, 29 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin este una dintre cele mai iubite vedete de la noi. Mereu implicată în proiecte umanitare, "Zâna" a reușit să pare să îmbine munca și relaxarea, așa cum rar se poate în zilele noastre.Vedeta a mărturisit pentru prieteni că visul ei a fost ca munca ei să nu aibă granițe, dar și să reușească să trăiască viața la maximum cu toate că are foarte multe proiecte de dus la capăt."Visul meu a fost ca munca mea să nu aibă granițe. Să pot călători, să cunosc oameni și locuri noi, să construiesc de la zero și să mă bucur de libertatea de mișcare. Să fiu creativă și să însemn ceva oriunde munca mea are un efect pozitiv, nu doar la mine acasă. O plăcută reconfirmare odată cu fiecare experiență, proiect nou. Să îmbin plăcutul cu utilul, efortul cu zâmbetul și bucuria de a trăi...", a scris Andreea Marin pe Facebook, scrie libertatea.ro.