Andreea Marin a fumat in timpul sarcinii

Ştire online publicată Joi, 30 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cunoscuta drept o militanta pentru un mod de viata sanatos, prezentatoarea emisiunii "Surprize, surprize", Andreea Marin Banica, a facut rabat de la principiile sale de dragul unui rol intr-un film american. Cu toate ca nu are acest viciu, vedeta a acceptat sa fumeze pentru ca asa o impunea scenariul filmului "A Beautiful Life" in care a avut o aparitie alaturi de sotul ei, cantaretul Stefan Banica Jr. In luna iunie, "Zana Surprizelor" si partenerul ei de viata au petrecut sapte zile la Los Angeles pentru a filma scurta partitura care le fusese distribuita de producatori. Surpriza, insa, Andreea, care a jucat rolul de sefa a unei bande de infractoare, a fost nevoita sa fumeze. Inamic declarat al acestui viciu, prezentatoarea a trebuit sa dea dovada de profesionalism si sa accepte provocarea, cu toate ca la momentul respectiv era insarcinata in trei luni. De altfel, potrivit propriilor marturisiri, acest lucru i s-a parut cel mai dificil din toata experienta sa actoriceasca. "M-am straduit sa nu trag in piept, tocmai pentru ca eram insarcinata", a declarat diva care a incercat sa-si contureze personajul lipsit de scrupule doar pufaind tigarile. Un alt moment delicat din derularea filmarilor a fost cel in care Andreea a trebuit sa traga cu pistolul, insa aici i-a venit in ajutor sotul ei. Mai experimentat, mai ales dupa rolul din "Baieti buni", Stefan Banica Jr. a stiut sa-i arate vedetei cum se tine si cum se trage cu o arma de foc. De altfel, pe Banica Jr., actor de profesie, producatorii l-au creditat si cu o responsabilitate mai mare in film, acordandu-i onoarea de a-i da replica protagonistei Bai Ling, intr-o scena pe care sotia cantaretului a catalogat-o drept foarte intensa. Filmul "A Beautiful Life" este produs de compania New Films International, aceeasi care a realizat si pelicula "Fall Down Dead" in care au avut roluri Mihaela Radulescu si Monica Barladeanu. Sursa: Cancan