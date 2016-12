Andreea Marin a decis sa ia numele sotului

Miercuri, 15 Ianuarie 2014

La cateva zile dupa ce a devenit din nou sotie, Andreea Marin a decis sa ia numele sotului.Andreea Marin a explicat pentru Libertatea ca gestul ei e unul "normal": "Am luat aceasta decizie pentru ca asa mi se pare normal. Asa face orice om cu scaun la cap", a declarat prezentatoarea emisiunii Pretuieste viata de la TVR.Andreea Marin a divortat de Stefan Banica Jr la sfarsitul lui 2012, ea logodindu-se cu medicul Tuncay Ozturk in 2013. Vestea logodnei a fost data chiar de acesta, pe contul sau de Facebook, fiind ulterior confirmata si de vedeta.Tot la sfarsitul anului trecut, dupa cateva luni de logodna, Andreea Marin s-a si casatorit in secret. Si de aceasta data vestea a fost data tot de Tuncay Ozturk.Andreea Marin, in varsta de 39 de ani, se afla la a treia casatorie. Primul mariaj, la doar 18 ani, a fost cu avocatul Cristian Gheorghita. In 1998, cei doi au divortat, dupa trei ani de casatorie. Din casatoria cu Stefan Banica Jr, inceputa in 2006, a rezultat o fetita, Violeta.