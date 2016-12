Andreea Mantea vorbește despre asaltul sexual la care era supus Ștefan Stan!

Ştire online publicată Miercuri, 01 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După ce fostul ei logodnic, Ștefan Stan a recunoscut public că și-a înșelat viitoarea soție și a mărturisit că regretă amarnic gestul făcut, Andreea Mantea a dorit să explice cum au stat de fapt lucrurile:"De când sunt cu el, am văzut ce prieteni are, ce prietene are, ce fane are și puțini sunt cei care i-au vrut binele cu adevărat. Cât despre această domnișoară, nu aș vrea să vorbesc urât despre ea. Dar, Ștefan a avut dreptate când a spus că este ușor accesibilă. Stau și mă întreb unde este demnitatea ta de femeie când știi că el urmează să se căsătorească și și-a declarat public iubirea, iar tu îi trimiți mesaje? Au fost femeie măritate cu copiii care îi propuneau nopți fierbinți în diverse poziții și cu diferite tipuri de sex. Aceste tinere se ofereau și insitau. Sunteți penibile! Ați luat-o razna, fetelor!", le-a atacat Andreea Mantea pe admiratoarele care i-au distrus relația.Totuși, cu toate că a fost mințită și înșelată, prezentatoarea tv a recunoscut la Kanal D că încă are sentimente pentru fostul ei iubit: "Îl iubesc, chiar dacă a recunoscut că a avut o aventură. Iubirea s-a micșorat într-adevăr, dar sentimentele nu au dispărut. Pot să trec peste ce a făcut el, dar nu poate să-mi recâștige încrederea", scrie libertatea.ro.