Andreea Mantea: „Ştefan este primul bărbat pe care l-am dus acasă“

Andreea Mantea: „Ștefan este primul bărbat pe care l-am dus acasă“

Ştire online publicată Joi, 31 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Mantea și câștigătorul de la Vocea României, cântărețul Ștefan Stan sunt împreună de la sfârșitul anului trecut. Cei doi au dezvăluit cum au ajuns să formeze un cuplu și cum au primit familiile și prietenii lor vestea.„Prima dată, m-a cucerit ea pe mine și apoi eu am trecut «la atac». Nu știu cum am reușit. Am fost eu. Dar nu cred că e încă finalizată cucerirea. Relația noastră se consolidează pe zi ce trece. E-adevărat că a fost și o dedicație la mijloc. Melodia care a impresionat-o, a emoționat-o și care i-a cucerit inima a fost «Ea nu mai vine». Eu tocmai o lansasem pe piață, i-am dat-o ca s-o asculte și i-a plăcut. Mi-a spus mai târziu că asta i-a atras atenția asupra mea”, a spus Ștefan Stan pentru revista OK. Cei doi s-au îndrăgostit nebunește unul de celălalt și, la scurt timp, au decis să se mute împreună și să-și anunțe familiile și prietenii.„Toți cei apropiați nouă au fost foarte surprinși. De fapt, și noi am fost puțin surprinși că s-a întâmplat totul atât de repede. Cât despre familie, nu am auzit comentarii. Dar este pentru prima dată când merg cu un bărbat acasă și îl prezint drept prietenul meu, și nu ca pe un amic sau coleg. Tata a zâmbit, ceea ce e un semn bun”, a spus Andreea Mantea.